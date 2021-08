Polstermöbelwerkstätten Andreas Geschier : Leder ist nicht gleich Leder!

Dank Andreas Geschiers Handwerkskunst und Stilgefühl fügen sich alte Möbelstücke neu ins Ambiente

Nach einer telefonischen Terminvereinbarung mit Andreas Geschier besuchte der Fachmann den Kunden in seiner Wohnung und stellte Lederproben mit unterschiedlichster Struktur, Haptik, Dicke und Farben vor. „Leder ist nicht gleich Leder! Es gibt so viele verschiedene Lederarten,“ so Andreas Geschier, „es ist und bleibt ein Naturprodukt und gilt als hochwertiger und zeitloser Klassiker im Interior-Bereich“. Nach einer ausgiebigen Beratung entschied sich der Kunde für ein griffiges helles Dickleder in einer prägnanten Walknarbenoptik. Und auf Wunsch des Kunden und zu seiner hellen Freude wurde der vorhandene Sessel in der firmeneigenen Gestellbau-Werkstatt auf einen passenden Zweisitzer vergrößert. Nun herrscht Gleichberechtigung zwischen den Ehepartnern: Jeder kann sich ausstrecken und relaxen. Zudem wurden breitere Erhöhungskufen unter beiden Sofas angefertigt, um die alten kleinen Blockfüße zu ersetzen – optisch viel harmonischer und eleganter. Neue festere Füllungen der Sitzflächen und der Rückenlehnen sorgen nun für einen gutes Sitzgefühl und haben darüber hinaus die äußere Gestaltung wesentlich verbessert.