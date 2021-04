Fernsehtechnik Müller : LOEWE-Vertragspartner

Fernsehtechnik Müller – LOEWE-Fachhandelspartner vereinbart Termine für einen Besuch im Geschäft

Ein Ende des Lockdowns ist zwar im Moment noch nicht abzusehen. Das heißt aber nicht, dass LOEWE-Kunden auf den Service und die Beratung ihres Fachhandelspartners verzichten müssen. „Wir sind weiterhin für unsere Kunden da“, sagt Stephan Müller, Inhaber von Fernsehtechnik Müller in Altenahr. „Und wir kommen nach wie vor auch zu Ihnen nach Hause – selbstverständlich unter Einhaltung aller entsprechender Corona-Hygienemaßnahmen.“

Auf der Liste seiner Fahrtziele stehen mittlerweile auch viele Kunden in Bonn, Meckenheim und Rheinbach. „Auch im Raum Bonn sind wir sehr aktiv und häufig unterwegs“, berichtet Stephan Müller.

„Service wird bei uns großgeschrieben“, sagt Inhaber Stephan Müller, dem fachgerechte Lieferung und Beratung wichtig sind. „Darin unterscheiden wir uns als inhabergeführtes Unternehmen von anderen Elektronikanbietern, die großen Konzernen oder Ketten angehören. Diese Eigenständigkeit ist ein großer Vorteil — auch für unsere Kunden.“ Das zeigt sich auch beim Lieferservice: „Auf Wunsch liefern wir die Geräte, stellen sie auf und erklären die Bedienung. Die Beratung kann also auch beim Kunden zu Hause erfolgen.“⇥

Durch die Auswirkungen der Pandemie ist das Fachgeschäft in der Tunnelstraße 1 in Altenahr im Moment nicht dauerhaft besetzt. Aber es besteht die Möglichkeit, mit einem oder besser zwei Tagen Vorlauf einen Termin im Geschäft zu vereinbaren. Kunden können Stephan Müler und sein Team telefonisch oder per E-Mail erreichen. Falls jedoch die Zahlen bestimmte Grenzwerte überschreiten, kann es sein, dass für „Click & Meet“ im Geschäft ein negativer Corona-Schnelltest erforderlich wird.