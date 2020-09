Polstermöbel-Werkstätten Andreas Geschier : Neue Eleganz in Cognac

Polstermöbel-Werkstätten Andreas Geschier – der Polstermöbel(neu)macher aus der Heimat

Die dunkelrot gereiften Trauben, der rauschende Fluss, die warmen Weinbergsmauern und das sich langsam in Richtung rot und gelb verfärbende Laub, das im Sonnenlicht leuchtet: Ein Anblick, der wie jedes Jahr auch in diesen Tagen wieder die Menschen von überall her ins Ahrtal zieht. Und Zuhause? Da „glänzt“ im Sonnenlicht zuweilen nicht mehr viel. Abgewetzt ist die Lieblingsgarnitur, speckig sind die Armlehnen, durchgesessen die Polster, rissig der Bezug. Aber trotzdem werden Sofa und Sessel oft noch heiß geliebt.

„Die Menschen haben sich im Laufe von Jahren eingerichtet und dabei ihren persönlichen Stil gefunden. Jedes noch so kleine Teil der Einrichtung hat seine Geschichte und stellt in der Summe den individuellen Lauf des eigenen Lebens dar“, weiß Andreas Geschier, Chef der gleichnamigen Polstermöbel-Werkstätten am Ortseingang von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Deswegen sind für ihn, neben handwerklichen Problemlösungen der Polster- und Gestelleigenschaften, die harmonische Abstimmung und Bezüge in passenden Farben so wichtig bei einer Aufarbeitung in seinen Werkstätten. Er fügt ein Beispiel aus der Möbelmanufaktur de Sede an, als führender Hersteller exklusiver Ledermöbel aus der Schweiz bekannt: „Ein Kunde hatte eine Ledergarnitur, der man den langjährigen und intensiven Gebrauch ansah. Die Polsterung im Sitzbereich zeigte Ermüdungserscheinungen, im oberen Rückenteil hatte die Spannung des Leders stark nachgelassen und warf unansehnliche Falten.“ Der Kunde wünschte eine leichte Nachpolsterung und einen Neubezug in einer helleren Lederfarbe.