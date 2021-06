Polstermöbelwerkstätten Andreas Geschier : Verblüffend statt verstörend

Dank Andreas Geschiers Handwerkskunst und Stilgefühl fügen sich alte Möbelstücke neu ins Ambiente

Endlich Sommer. Endlich mehr rauskommen, endlich wieder Neues sehen. Das geht auch, ohne in die Ferne zu schweifen. Bei einem Ausflug ins Ahrtal etwa ist zu erleben, wie Neues auch fürs eigene Zuhause entsteht. Was Handwerkskunst gepaart mit Stilgefühl Verblüffendes zu leisten vermag, beweisen Tag für Tag die Fachleute der Polstermöbel-Werkstätten Andreas Geschier am Ortseingang von Ahrweiler. Ein Beispiel dafür ist der blaue Zweisitzer, der so gar nicht in die Wohnung seiner Besitzer passte. „Dabei handelte es sich eigentlich um ein schönes, klassisches Modell der Bielefelder Werkstätten, bekannt für qualitativ hochwertige und langlebige Produkte von zeitloser Schönheit“, berichtet Andreas Geschier. Aber auch die Besitzer fanden, dass er in der bestehenden Wohnungseinrichtung völlig aus dem Rahmen fiel. Ein ebenfalls blauer altdeutscher Hocker mit gedrechselten Füssen unterstrich den eher verstörenden Eindruck noch.