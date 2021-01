Urlaubstipps : Vorfreude auf den Urlaub an der Ahr

Vorfreude auf den Urlaub an der Ahr

Abwechslungsreiche Strecken mit wunderschönen Aussichten: Die Wege an der Ahr sind ein Paradies für Wanderer und andere Erholungssuchende. Foto: Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH/Dominik Ketz

Pläne schmieden und Lieblingsziele heraussuchen mit dem neuen Gastgeber-Katalog

Den meisten geht es so: Am Jahresanfang werden die Urlaubspläne fürs neue Jahr geschmiedet. Brückentage checken, Auszeiten planen, Lieblingsorte aussuchen. 2021 ist alles anders. Noch weiß keiner, wo die Reise in den nächsten Monaten hingehen soll. Damit die Urlaubsvorfreude trotzdem wächst, schicken Ahr-Freunde einfach ihre Gedanken auf Reisen und träumen von unvergesslichen Urlaubstagen, die sie im schönen Ahrtal erleben können.