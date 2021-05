Metalldesign Wolber - Meister Rat e.V. : Werkstücke aller Art aus Metall

Metallbaumeister Alfons Wolber aus Esch vereint handwerkliches Geschick und künstlerische Inspiration miteinander. So fertigt er auch Kunstwerke ein wie dieses Metallobjekt als Hommage an das Foto „Lunch atop a Skyscraper“. Foto: Volker Jost

Seit fast zwei Jahrzehnten erfüllt Metalldesign Alfons Wolber aus Grafschaft-Esch Wünsche der Kunden

Aus Metall ein Werkstück zu machen – das erfordert sowohl handwerkliches Geschick wie auch künstlerische Inspiration. Diese beiden Fähigkeiten vereint Metallbaumeister Alfons Wolber in sich. Seit fast zwei Jahrzehnten kümmert er sich mit seiner Firma Metalldesign Alfons Wolber im Grafschafter Ortsteil Esch um die Wünsche seiner Kunden. Die Arbeit mit Metall ist seine Leidenschaft, deshalb reicht die Bandbreite seines Schaffens von A wie Antriebstechnik über C wie Carports und G wie Geländer bis hin zu T wie Treppe und Z wie Zaunanlage.

Dabei kann Wolber sogar auf mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in dem traditionsreichen Handwerksberuf des Metallbauers zurückblicken, denn nach seiner bestandenen Meisterprüfung im Jahre 1989 arbeitete er zunächst 18 Jahre als angestellter Meister in einem Grafschafter Metallbauunternehmen. 2002 wagte er den Schritt in diese Selbstständigkeit und verspricht seither, dass in seiner Werkstatt alle Werkstücke komplett und fachlich versierten Handwerkern von Hand gefertigt werden.

Jeder seiner drei Mitarbeiter hat hier seine eigene Werkbank und sein eigenes Schweißgerät – sogar der Auszubildende, der in diesem Ausbildungsbetrieb das Metallbauhandwerk erlernen möchte. Auch jetzt gerade wird wieder ein junger Mensch gesucht, der die Ausbildung zum Metallbauer in der Fachrichtung Konstruktionstechnik erlernen möchte. Und wer erst einmal in den vielseitigen Beruf des Metallbauers hineinschnuppern möchte, für den stehen ganzjährig Praktikumsplätze zu Verfügung, sowohl für Schüler wie auch für studentische Praktika.

„Für mich hat der Kundenwunsch oberste Priorität, deshalb ich tue alles, was in meiner Macht steht, damit der Wunsch auch in die Tat umgesetzt wird“, beschreibt Alfons Wolber seine Philosophie. Deshalb wird zunächst in einem ausführlichen Gespräch mit dem Kunden geklärt, was genau der haben möchte, um dann mit dem fachmännischen Expertenwissen des Handwerksmeisters die optimale Lösung für das jeweilige Projekt zu finden. So können sich die Kunden über passgenaue und hochwertige Arbeit zu fairen Preisen freuen.

So entstehen in der Grafschafter Werkstatt Werkstücke aller Art aus Metall: Zaunanlagen aus Stahl und Aluminium, Treppen auch im Materialmix aus Stahl und Edelstahl, Geländer für innen und außen, Balkone und Terrassen samt Stahlträgerunterkonstruktion und Überdachung oder geschmiedete Einfahrtstore mit und ohne Antrieb.

Darüber hinaus lässt Alfons Wolber regelmäßig auch seiner künstlerischen Schaffenskraft freien Lauf. Auf Wunsch fertigt er beispielsweise Feuerstellen und Gartendekorationen an, stellt auch Tischgestelle und Sitzmöbel her und kann sogar mit ästhetisch faszinierenden Skulpturen und repräsentativen Kunstwerken aus Metall aufwarten.

Als Obermeister der Metallhandwerkerinnung repräsentiert Alfons Wolber ehrenamtlich die 39 Metallbaubetriebe im Kreis Ahrweiler und engagiert sich hier stark für seine Kollegen, plant Lehrgänge und Weiterbildungen und macht sich für die Ausbildung des Nachwuchses stark.

Darüber hinaus ist Wolber langjähriges Mitglied des Meister-Rat Ahrweiler, in dem sich kompetente Handwerksmeister verschiedener Fachrichtungen aus dem Kreis Ahrweiler zusammengeschlossen haben. Die jahrzehntelange Erfahrung der Experten in den Bereichen Planung, Rohbau, Innenausbau und Wohnraumgestaltung kommen voll den Kunden zugute.

Dabei ist nicht nur die herausragende Qualität der einzelnen Arbeiten wichtig, hier wird besonderen Wert auf den optimal koordinierten Ablauf der einzelnen Gewerke gelegt. Und am Ende kann man dann vielleicht ein gelungenes Werk mit einer gemeinsamen Grillparty feiern, bei der „Der Wolber“ zum Einsatz kommt: Ein imposantes Edelstahlobjekt zwischen Kunstwerk und Feuerstelle, das ein außergewöhnliches Grillerlebnis für Genießer aus Leidenschaft garantiert und – wie sollte es anders sein – ebenfalls von Alfons Wolber in Handarbeit hergestellt wird. jov

Metalldesign Alfons Wolber

Partner im Meister Rat e.V.

Kapellenstraße 3

53501 Grafschaft-Esch