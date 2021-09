Home Instead Seniorenbetreuung : Einfach persönlicher: 10 Jahre Home Instead Seniorenbetreuung in Bonn

Markus Nowak Foto: Homeinstead Bonn

Viele Menschen möchten im Alter so lange wie möglich im eigenen Zuhause leben. Seit 10 Jahren bietet Home Instead in Bonn und dem rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis Menschen mit Unterstützungs- und Pflegebedarf praktische Unterstützung im Alltag und Lösungen gegen das Alleinsein im Alter

Als Markus Nowak sich 2011 entschied, als Franchisepartner von Home Instead beruflich neue Wege zu gehen, hätte er selbst nicht gedacht, nur wenige Jahre später einer der größten häuslichen Seniorenbetreuungsdienste in der Region Bonn zu sein und zu den fünf größten Betrieben bundesweit zu gehören. Das besondere Potenzial von Home Instead hat der ehemalige Bundeswehroffizier schon damals erkannt. „Ich habe einen Markt mit Zukunftspotenzial gesucht – und wollte eine gesellschaftlich sinnvolle Aufgabe leisten“, erklärt Nowak seinen Schritt in die Selbstständigkeit. „Der Bedarf an Betreuungs- und Pflegedienstleistungen war schon damals groß und nimmt immer weiter zu.“

In Bonn eröffnete der Unternehmer damals den dritten Home-Instead-Standort in Deutschland und leistete damit auch ein Stück Pionierarbeit. Die stundenweise Betreuung und Pflege im eigenen Zuhause war damals noch weitgehend unbekannt. Heute unterstützt Nowak mit seinem rund 300-köpfigen Team an vier Standorten in Bad Godesberg, St. Augustin, Troisdorf und Duisdorf mehr als 750 Menschen in ihrer häuslichen Umgebung.

Der Mensch im Mittelpunkt

„Meine Motivation ist es, Menschen die Freude am Leben zu erhalten oder wiederzugeben und gleichzeitig ihre pflegenden Angehörigen zu entlasten. Wir kümmern uns um die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden“, so Nowak. „Ob es das Spazierengehen, das Kochen oder der Einkauf ist, das gemeinsame Kartenspielen oder der Gang zum Arzt, die Betreuungskräfte ermöglichen all die Dinge, die älteren Menschen alleine nicht mehr so ohne weiteres möglich wären.“ Dabei umfassen die qualitätsgeprüften Dienstleistungen ebenfalls Hilfe bei der Grundpflege, in der Demenzbetreuung sowie im Haushalt. Home Instead verfügt über eine Pflegekassenzulassung, die Beratung für ein persönliches Betreuungskonzept ist kostenfrei.

Die größte Besonderheit am Betreuungskonzept sei der Faktor Zeit, sagt Nowak. „Wir kommen an den Tagen und genau zu den Zeiten, wenn unsere Kunden uns brauchen“, erklärt er.

Zufriedene Kunden

und Mitarbeiter

Einige der Betreuungskräfte in seinem stetig wachsenden Team sind seit Beginn dabei. „Eine stabile und vertrauensvolle Beziehung zwischen den zu betreuenden Menschen und unseren Betreuungskräften ist uns ganz besonders wichtig“, erklärt Nowak. „Dafür ist es entscheidend, dass die Chemie stimmt und personeller Wechsel vermieden wird.“

Es wird höchster Wert auf die Qualifikation der Mitarbeitenden gelegt. Jede Betreuungskraft durchläuft ein umfassendes, mehrstufiges Schulungsprogramm. „Für ein gutes und sicheres Gefühl unserer Kunden und ihrer Angehörigen ist eine Einführung bei jedem neuen Kunden durch das Pflegefachteam für uns selbstverständlich“, so Nowak.

Home Instead wurde 1994 in den USA gegründet und verfügt heute über mehr als 1200 Standorte in 14 Ländern auf vier Kontinenten. In Deutschland ist Home Instead seit 2008 vertreten.

Kontakt:

Home Instead Bonn

Daheim leben –

Betreuungsdienste Nowak

GmbH

Markus Nowak

Koblenzer Str. 61

53173 Bonn