Ausbildung : Digitales Angebot für junge Menschen

Um an der digitalen Ausbildungsmesse teilzunehmen, brauchen Schüler und Schülerinnen nur eine Internetverbindung, ein digitales Endgerät und etwas Zeit Foto: Getty Images/iStockphoto/Prostock-Studio

JOBAREA20 bringt Schüler mit Unternehmen in der virtuellen Welt zusammen

Am 9. November 2021 findet die erste digitale Ausbildungsmesse speziell für den Rhein-Sieg-Kreis und Bonn statt. Schülerinnen und Schüler ab Klasse 9 können sich am Messetag von 10 bis 15 Uhr über Ausbildungsplätze, Berufsfelderkundungs- und Praktikumsplätze und duale Studienangebote informieren. Etwa 85 Betriebe und Institutionen aus der Region nehmen an der Messe teil und stehen zum Austausch mit möglichen Nachwuchskräften bereit. Auch der Rhein-Sieg-Kreis und die Städte Bonn und Rheinbach sind als potentielle Arbeitgebende dabei. Interessierte Schülerinnen und Schüler können sich auch direkt online bewerben.

Die Ausbildungsmesse ist ein Gemeinschaftsprojekt zentraler (Arbeitsmarkt-) Akteure des Übergangsmanagements und wird unter der Federführung des Rhein-Sieg-Kreises, der Stadt Bonn und der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Rheinbach mbH (WFEG) umgesetzt. Das sagen Rhein-Sieg-Landrat Sebastian Schuster, Bonns Oberbürgermeisterin Katja Dörner und Rheinbachs Bürgermeister Ludger Banken zum neuen digitalen Angebot:

„JOBAREA20 erzeugt durch den digitalen Veranstaltungsort eine Win-Win-Situation“, so Landrat Sebastian Schuster. „Junge Menschen können sich im digitalen Umfeld über eine Vielzahl an Ausbildungs- oder Studienmöglichkeiten informieren und die teilnehmenden Unternehmen haben die Möglichkeit, direkt mit möglichen Nachwuchskräften in Kontakt zu treten.“

„Mit unserer gemeinsamen Berufsmesse JOBAREA20 schaffen wir ein Angebot, das es Schülerinnen und Schülern sowie Absolventinnen und Absolventen digital ermöglicht, ihre Fühler in den Arbeitsmarkt der Region auszustrecken und Kontakte zu knüpfen“, ergänzt Bonns Oberbürgermeisterin Katja Dörner.