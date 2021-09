Meckenheimer Verbund e.V. : Neue Ware, besondere Aktionen und toller Service

Lange Samstage in Meckenheim – zum ersten Mal morgen von 10 bis 18 Uhr

Stattdessen bietet der Meckenheimer Verbund in den kommenden drei Monaten am jeweils ersten Wochenende einen langen Einkaufssamstag an: und zwar am 4. September, 2. Oktober und am 6. November, jeweils von 10 bis 18 Uhr. „Bei allen Teilnehmenden können die Besucher am Langen Samstag in aller Ruhe mit der ganzen Familie bis 18 Uhr shoppen“, sagt Willi Wittges-Stoelben. Der erste Vorsitzende des Meckenheimer Verbundes freut sich auf viele Kunden: „Sie erwarten viele schöne neue Sortimente.“