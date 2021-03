Berufsportrait : Nichts für Frostbeulen

Vom Dachdecker bis zum Straßenbauer: Für Outdoor-Jobs im Handwerk sollte man wetterfest sein

Schlechtes Wetter, Kälte, Regen und dann den ganzen Tag draußen – keine verlockenden Arbeitsbedingungen. Covid-19 und Corona haben die Welt allerdings auch diesbezüglich auf den Kopf gestellt: Draußen statt drinnen ist angesagt, frische Luft statt virengeschwängertem Büro, Risikominimierung landauf landab. Manch einer, der Menschen dieser Berufe bisher ein wenig mitleidig belächelt hat, würde sich das jetzt wünschen, und gerade im Handwerk gibt es viele dieser Freiluft-Berufe. Angefangen beim Dachdecker über Maurer und Stahlbetonbauer bis hin zum Stuckateur oder Straßenbauer halten sich viele unabhängig von der Wetterlage acht Stunden am Tag draußen auf. Auch wer einen Beruf mit grünem Daumen wie Gärtner oder Garten- und Landschaftsbauer ausübt, arbeitet fast ständig in frischer Luft, während viele andere gerade im Winter im Dunkeln zur Arbeit kommen und gehen. Und wer als Gebäudereiniger für die Spiegelung der Wolken an den Bürofenstern bzw. den perfekten Durchblick sorgt, erntet außer Anerkennung vor allem in Corona-Zeiten wahrscheinlich auch ein klein wenig Neid, denn hier oben tendiert das Ansteckungsrisiko wohl gleich null.