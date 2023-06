Schulkirche für ganze Generationen Johanneskirche in Pennenfeld wird nach Sanierung wieder eröffnet

In Pennenfeld gibt es ein Jubiläum zu feiern: und zwar das 60-jährige seiner evangelischen Johanneskirche. Denn da, wo im damals selbstständigen Bad Godesberg bis Anfang der 1950er Jahre noch Äcker, Wiesen und Erdbeerfelder lagen, zog man Wohnhäuser, Schulen, Geschäfte, Sportstätten und eben auch Kirchen hoch. Der Grund: Das nahe Bonn war Bundeshauptstadt geworden. An der Zanderstraße legte die Architektin Trude Cornelius ab 1961 für 350 Besucher die Johanneskirche an: blockhaft mit vertikal überhöhtem Mittelschiff, frei stehendem Glockenturm und vorgelagertem Hof. Es entstand ein Gotteshaus, das, wenn man genau hinschaut, durch das Verschieben der Geraden und Auflösen der rechten Winkel architektonisch bis heute auch erstaunlich dynamisch wirkt.