Albertus-Magnus-Haus in Pützchen Geflüchtete sollen in ehemalige Seniorenunterkunft ziehen

Spätestens im August will die Stadt Bonn das Albertus-Magnus-Haus in Pützchen als Unterkunft für Geflüchtete nutzen. Nach Auskunft des städtischen Presseamtes versucht die Stadtverwaltung, die neue Nutzung des städtischen Gebäudes in der Karmeliterstraße vielleicht schon im Juli zu ermöglichen. Der genaue Termin hängt vom Umzug der rund 100 Senioren in deren Unterkunft im neuen Seniorenwohnheim im gegenüberliegenden Klosterpark des Sacré-Cœur-Ordens ab.