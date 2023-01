Fährbetrieb zwischen Bonn und Beuel : Bekommt die Rheinnixe noch eine Chance?

Das Schwarz-Weiß-Foto aus dem Jahr 1970 zeigt die Vorgängerin der heutigen „Rheinnixe“. Foto: Max Malsch

Beuel Die Politiker in Beuel und in Bonn sind sich einig: Die Rheinnixe muss gerettet werden. Die Verwaltung soll jetzt prüfen, welche Möglichkeiten für einen Fortbetrieb der Fähre bestehen. Am Geld soll es nicht scheitern.