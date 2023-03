Beueler Bezirksbürgermeisterin Lara Mohn „Bürger sind enttäuscht, wenn Projekte zu langsam realisiert werden“

An diesem Dienstag tritt Lara Mohn als Bezirksbürgermeisterin von Beuel zurück. Sie gibt dieses Ehrenamt auf, weil sie Ende März Mutter wird. Der Zeitpunkt ihres Rücktritts fällt ungefähr auf die Halbzeit der Grün-Rot-Roten Koalition im Stadtbezirk Beuel. Mohn zieht nach zweieinhalb Jahren eine positive Halbzeitbilanz. Sie hat aber auch erkennen müssen, dass Politik Themen mehr und schneller realisieren will, als die Bonner Stadtverwaltung in der Lage ist, Beschlüsse umzusetzen. Ab Mittwoch wird ihr Platz als grüne Bezirksverordnete in der Fraktion sein. Mit Lara Mohn sprach GA-Redakteur Holger Willcke.