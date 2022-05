Schüler basteln Willkommensgrüße : Stadt Bonn eröffnet Flüchtlingsunterkunft in der ehemaligen Landwirtschaftskammer in Roleber

Die Grußkarten der Schüler für die ukrainischen Flüchtlinge rührten die Besucherdelegation. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn-Roleber Oberbürgermeisterin Katja Dörner und Eigentümer Albert Sahle besichtigten am Donnerstag die neue Flüchtlingsunterkunft in Roleber. Wenige Stunden später zogen die ersten ukrainischen Geflüchteten in ihre Zimmer, in denen eine kleine Überraschung auf sie wartete.