Hauptausschuss hat getagt Fußgängerbrücke in Bonner City wird als Radabstellanlage zweckentfremdet

Sie soll die Nutzer des neuen Parkhauses an der Rabinstraße schnell und sicher zu den Bahnsteigen des Bonner Hauptbahnhofs führen: die neue Fußgängerbrücke zwischen Parkhaus und Hauptbahnhof. Doch mehr und mehr versperren Fahrräder den Weg. Vielfach sind sie an den Handläufen rechts und links angekettet. Der Bürger Bund Bonn hat deswegen einen Antrag an den Hauptausschuss in der Sitzung am Dienstagabend gestellt.