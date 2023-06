Nach Unfall auf der Reichsstraße So kann die Kreuzung in Ückesdorf sicherer werden

Noch immer sind die Markierungen der Polizei deutlich auf dem dunklen Asphalt zu erkennen. Kreise und Kreuze kennzeichnen an der Einmündung der Reichsstraße in die Max-Braubach-Straße in Höhe der Ortseinfahrt von Ückesdorf die Stelle, wo sich vor wenigen Tagen erneut ein schwerer Verkehrsunfall ereignet hat. Am Samstag kollidierten dort ein Pkw und ein Motorrad. Der 61-jährige Motorradfahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Er wird laut Polizei aktuell immer noch intensivmedizinisch versorgt.