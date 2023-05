Zitterpartie des Deutschen Museums Investition in die Zukunft

Seit rund zehn Jahren bangt das Deutsche Museum in Bonn um seine Existenz. Dabei ist es, gerade bei jungen Menschen, beliebt und bekommt regelmäßig viel Lob für seine Ausstellungen und Veranstaltungen. Spezialisiert auf eine naturwissenschaftliche Lehre, fördert es genau das, was so oft als unbedingt nötige Kernkompetenz von Schülern dargestellt wird. Wer die Zukunft gestalten will, muss gerade in digitalen Themen fit sein. Mit dem neuen Schwerpunkt Künstliche Intelligenz stößt das Museum genau in diese Lücke, die künftig eine Schlüsselrolle spielen wird. Im Wissenschaftshaus an der Ahrstraße kann der Nachwuchs dafür begeistert werden, sich mit Technik zu beschäftigen.