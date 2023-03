Fassadenkunst zum 100. Geburtstag : Am Bonner Tuscolo ensteht ein Porträt von Hans Riegel

Oben an der Fassade des Restaurants Tuscolo hat Künstler Hendrik Beikirch mit seinem Kunstwerk begonnen. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Haribo-Mitinhaber Hans Riegel wurde vor 100 Jahren geboren. Weil ihm Kunst für alle am Herzen lag, erinnert ein „Rembrandt“ auf einer Hausfassade in der Bonner Altstadt an den Unternehmer.