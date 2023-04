Campen wie die Feuerwehr Bonner reist in umgebautem Feuerwehr-Unimog um die Welt

Damit hat der schwedische Lkw-Fahrer nicht gerechnet. Sein mehr als 60 Tonnen schweres Gespann verzweifelt an der Steigung der vereisten Straße, irgendwo weit nördlich von Stockholm. Rettung kommt aus Bonn. Was der Schwede für die deutsche Feuerwehr hält, ist in Wahrheit ein Camping-Mobil, umgebaut aus einem alten Feuerwehr-Unimog. Am Steuer des „Feuermog“ sitzt David Schröder. Der 31-Jährige hat den Oldtimer zum Offroad-Camper umgebaut und teilt seine Abenteuer mit der Welt.