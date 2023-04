Prozess in Bonn 27-Jähriger gesteht Überfall auf Anwältin im Ruhestand

Die Geschichte, die Anwalt Marc Piel erzählte, ging deutlich mehr ins Detail, als die kurze Schilderung der Tatnacht, die die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage skizziert hatte: Am 6. Juli 2021 war eine damals 88-jährige ehemalige Rechtsanwältin in ihrem Haus in Röttgen überfallen worden. Seit Mittwochmorgen steht einer der insgesamt vier mutmaßlichen Täter vor der 10. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht. Nicht weniger als ein vollumfängliches Geständnis samt Nennung der bislang unbekannt gebliebenen Mittäter trug Anwalt Piel im Namen seines Mandanten zum Prozessauftakt vor. Bei zweien der als Mittäter Genannten soll es sich um Brüder handeln. Sie sollten am nächsten Verhandlungstag ohnehin als Zeugen angehört werden. Einer der beiden sitzt derzeit in anderer Sache in Haft.