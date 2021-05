Kostenpflichtiger Inhalt: Corona in den Stadtteilen : Stadt Bonn sieht Einsatz mobiler Impfteams als Option

In Neu-Tannenbusch sind die Infektionszahlen besonders hoch Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Die Verwaltung hat zwar Überlegungen zu gezielten Maßnahmen in besonders stark betroffenen Vierteln. Einen konkreten Plan scheint es bislang jedoch nicht zu geben. Die Gesamtzahl der Sterbefälle in Bonn war in den Jahren 2015 bis 2020 nahezu konstant.