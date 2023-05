Nach Anwohner-Klage Stadt Bonn setzt Halteverbot in Julius-Plücker-Straße vorübergehend aus

Die Stadt Bonn hat die umstrittene Halteverbotsregelung in der Julius-Plücker-Straße in Kessenich ausgesetzt. Das teilte das Presseamt am Montagnachmittag mit. Hintergrund ist eine außergerichtliche Einigung mit einem Anwohner, der gegen die Maßnahmen Klage am Verwaltungsgericht Köln eingereicht hatte.