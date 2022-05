Landtagswahl in Bonn : Zu Besuch bei der Stimmauszählung im Wahlbüro in Auerberg

Genau um 18 Uhr geht es los: Acht Wahlhelfer sortieren die 401 Stimmzettel bei der Auszählung in der Auerberger Hedwigschule. Eine Dreiviertelstunde später steht das Ergebnis fest. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Wenn die letzten Wähler aus der Kabine kommen, beginnt für die Helfer in einem Wahlbüro in der Hedwigschule in Auerberg die heiße Phase der Stimmauszählung. Wir haben sie begleitet.