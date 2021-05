Radweg-Programm : Pro Jahr sollen in Bonn 15 Kilometer Radweg entstehen

Nicht immer fein zu fahren: Die Ennemoserstraße am ehemaligen Mambo-Möbelhaus ist zwar Fahrradstraße, hat aber eine ganze Menge Schlaglöcher. Sie ist Teil der geplanten Radpendlerroute Bornheim/Alfter/Bonn. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Für den Ausbau von Rad- und Fußgängerwegen in den kommenden fünf Jahren will das Ratsbündnis in Bonn 62 Millionen Euro in den Haushalt einbringen. Nutzungskonflikte mit Autofahrern und Naturschützern sind vorprogrammiert.