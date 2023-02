Millionen-Poker kurz vor dem Abschluss? : Rhein-Palais: Landgericht Bonn schlägt Vergleich vor

Rhein-Palais: Der erste Bauabschnitt des Bürokomplexes ist fertig, der zweite ist bis zur Bodenplatte abgeschlossen, und für den dritten wurde noch kein Bauantrag eingereicht. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Weil das Verfahren so kompliziert ist, will das Landgericht Bonn den Rechtsstreit um das Rhein-Palais am liebsten mit einem Vergleich beenden. Die Kammer schlägt vor, dass die Stadt Bonn und die NRW Urban GmbH dem Kölner Bauherren rund fünf Millionen Euro zahlen sollen.