Genehmigungen und Gebühren Warum Bonn Straßenmusik strenger regelt als andere Städte

Ein sonniger Samstagnachmittag in der Bonner Innenstadt. Markus Rieger (32) greift auf der Sternstraße in die Saiten seiner Akustikgitarre und singt. Es ist eine langsame Version von Ed Sheerans Pop-Hymne „Castle on the Hill“, und der Straßenmusikant aus Köln schmachtet sie so gefühlvoll, dass sich die eine oder andere Zuhörerin verstohlen die Tränen aus den Augenwinkeln wischt.