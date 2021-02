Astrazeneca in Bonn : Wie ein grippaler Infekt

Bonn 900 Dosen Astrazeneca in Bonn verimpft. Kapazitäten im Impfzentrum deutlich größer als Menge des Impfstoffs Biontech/Pfizer. TZ Bonn: 180 warten auf den Impftermin.

Der in die Kritik gekommene Impfstoff Astrazeneca werde nach wie vor in Bonn eingesetzt, teilte Stadtsprecherin Monika Hörig auf Anfrage mit. Etwa 900 Dosen seien bislang in der Stadt verimpft worden. Und zwar vor allem an Mitarbeiter von ambulanten Pflegediensten, Menschen, die in Tagespflegeeinrichtungen und Wohngemeinschaften arbeiten oder ehrenamtlich in Hospizen tätig sind. Von schweren Nebenwirkungen sei nichts bekannt, allenfalls Reaktionen, die an einen grippalen Infekt erinnern würden. „Unsere Ärzte sagen in dem Fall, dass der Impfstoff anschlägt.“ Auch der Impfstoff von Biontech/Pfizer sei in Bonn nach wie vor verfügbar, „aber wir könnten davon durchaus mehr verimpfen“, sagte Hörig: „Die Kapazitäten unseres Impfzentrums sind deutlich größer als die Menge der Impfdosen.“