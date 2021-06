Nordrhein-Westfalen, Essen: Ein Taxi, das sich im Hochwasser festgefahren hat, steht auf einer überschwemmten Straße. Starkregen setzte am Donnerstagabend einige Straßen in Essen unter Wasser. In Senken bildeten sich kleine Seen, die manches Auto zum Stillstand brachten. Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz.