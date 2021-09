Willy Brandt (SPD) wurde 1913 in Lübeck geboren. Der erste sozialdemokratische Bundeskanzler regierte gemeinsam mit der FDP von 1969 bis 1974. Seine „Neue Deutsche Ostpolitik“ stellte ein Novum in der deutschen Außenpolitik dar. Er trat 1974 zurück. Brandt starb 1992 in Unkel.