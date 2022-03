14.03.2022

Wegen eines ganztätigen Warnstreiks von Beschäftigten in der Passagierkontrolle fallen an diesem Montag auch am Flughafen Köln/Bonn zahlreiche Flüge aus. Am Airport wurden nach Angaben des Airports 94 der geplanten 136 Ankünfte und Abflüge gestrichen. Kurz nach Streikbeginn war der Bereich vor der geschlossenen Sicherheitskontrolle verwaist.