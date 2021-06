Ausstellung zu Räubern : Das bietet das Museum Festung Ehrenbreitstein in Koblenz

Ausstellung in historischer Umgebung: Die Festung Ehrenbreitstein liegt am Zusammenfluss von Rhein und Mosel bei Koblenz Foto: Martin Wein

Service Koblenz Der Reichtum am Rhein rief sie auf den Plan: Räuber. Seit 7000 Jahren gehen Gewaltverbrecher in der Region ihrem Handwerk nach. Eine Ausstellung in Koblenz heftet sich ihnen an die Fersen – bis in die Gegenwart. Ein Ausflug, der sich lohnt.