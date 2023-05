Kommentar zum Wohnungsbau in Bonn Mehr Tempo in der Stadtverwaltung wäre hilfreich

Schön zu sehen, dass sich in Bonn die Kräne drehen. Die Stadt entwickelt sich weiter. An vielen Orten werden neue Büros gebaut, aber es sind auch die so dringend benötigten Wohnungen dabei – ob im „Pandion“-Komplex in Duisdorf, an der „Westside“ in Endenich oder an der Poppelsdorfer Allee, wo Investor Swiss Life jetzt Richtfest für sein nobles „Constance“-Quartier feierte.