Kommentar zu den Corona-Maßnahmen : Die Politik reagiert endlich

NRW-Chef Hendrik Wüst (CDU, v.l.), die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), der geschäftsführender Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) nehmen im Anschluss an die Videokonferenz der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten an einer Pressekonferenz im Bundeskanzleramt teil. Foto: dpa/Michael Kappeler

Meinung Berlin Noch am Morgen schienen die neue rot-grün-gelbe Mehrheit im Bundestag und der unionsgeführte Abwehrblock im Bundesrat in die Corona-Falle zu tappen. Doch die Ministerpräsidentenkonferenz fand am Abend einen gemeinsamen Korridor. Für viele Menschen zu spät, doch es ist eine Hoffnung.