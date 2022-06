Kommentar zum Parteitag der Linken : Die Zeit läuft davon

Die neue Spitze der Linkspartei: Martin Schirdewan und Janine Wissler. Foto: dpa/Martin Schutt

Meinung Berlin Die Linke muss dringend die Frage beantworten, für wen sie noch Politik machen will. Denn an einer Tatsache können Vorstand, Funktionäre und Mitglieder nicht vorbeisehen: Ihre Partei wird im Bund und in den Ländern von immer weniger Menschen gewählt, kommentiert unser Autor.