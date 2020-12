Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zum Zusatzbeitrag der Krankenkassen : Seinen Preis wert

I m nächsten Jahr werden die Krankenkassenbeiträge steigen. Foto: dpa Foto: dpa-tmn/Alexander Heinl

Meinung Bonn Im Zuge der Corona-Pandemie werden im nächsten Jahr nun auch die Krankenkassenbeiträge steigen. Was in normalen Zeiten für viel Aufregung in der Öffentlichkeit sorgt, ist in diesem Fall nur eine Randnotiz wert, meint unsere Autorin.