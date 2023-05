Kommentar zur Außengastronomie in Bonn Kompromiss suchen

Es war vollkommen richtig, dass Rat und Verwaltung in der Pandemie den Gastronomen weit entgegengekommen sind, indem sie unter anderem ihre Außenterrassen überdachen durften. Das ermöglichte den Wirten, weiterhin Gäste bewirten zu können, die andernfalls aus Angst vor Ansteckungsgefahr kein Gasthaus betreten hätten. Und wer die Bilder noch vor Augen hat: Die Plätze draußen waren stets gut gefüllt, auch im Winter. Ebenso gut war, die sonst fälligen Gebühren zunächst ganz auszusetzen. Alles zusammen genommen hat mit Sicherheit das Überleben des einen oder anderen Gastronomiebetriebs in der City, aber auch in den Stadtbezirken in diesen schwierigen Corona-Zeiten gesichert.