Kommentar zur UN-Vollversammlung : Macht und Ohnmacht

Sendet häufig dringliche Warnungen: UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Foto: AP/John Minchillo

Meinung Wieder einmal trifft sich die Welt in New York. Vollversammlung der Vereinten Nationen. Wenn die Staatenlenker in dieser Woche am East River auftreten, geht es auch um die Ohnmacht der Mächtigen vor den Krisen und Kriegen dieser Zeit.