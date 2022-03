Kommentar zu Corona-Lockerungen : Riskanter Streit

Karl-Josef Laumann, Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen. Foto: dpa/David Young

Meinung Die NRW-Landesregierung streitet um die Corona-Lockerungen. So wenig die Saarland-Wahl als Muster für den Urnengang in NRW taugt, so hat sie eins klar gezeigt: Streit goutiert der Wähler überhaupt nicht, kommentiert Antje Höning.