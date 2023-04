Kommentar zu geheimen US-Dokumenten Stoff zum Nachdenken

Die Nebel des Krieges umhüllen die Schlachtfelder im Osten der Ukraine. Wer auch immer die angeblichen Geheimdokumente der USA in Umlauf gebracht hat, trug dazu bei, die Wahrnehmung des Konflikts aus der Ferne zu trüben. Was wahr und was unwahr erscheint, hängt vom Standpunkt des Betrachters ab. Mit Sicherheit feststellen, wie die Lage tatsächlich ist, fällt schwer. Dafür müsste die Echtheit der Dokumente erst einmal zweifelsfrei geklärt werden, wie auch deren Herkunft.