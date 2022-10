Kommentar zur Situation in der Gewerbe-Gemeinschaft Beuel : Wichtiges Signal

Das Beueler Bürgerfest soll wieder stattfinden. Foto: Stefan Knopp

Beuel Handel und Gewerbe wollen 2023 in Beuel wieder einiges in Schwung bringen. Die Gewerbe-Gemeinschaft kündigt nach drei Jahren Pause wieder ein Bürgerfest an – ein wichtiges Signal, kommentiert GA-Redakteur Holger Willcke.