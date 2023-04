Künstliche Intelligenz befragt den kleinen Prinzen Fragen an den kleinen Prinzen

Generationen hat er verzaubert, der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry. Aber was würde er zu unserer Gegenwart sagen, was würde ihm auffallen? Ein Fall für die künstliche Intelligenz. Der Hamburger Verleger Oliver Wurm stellte dem Prinzen, der am 6. April vor 80 Jahren das Licht der literarischen Welt erblickte und sich einen festen Platz in unseren Herzen eroberte, per ChatGPT 23 Fragen, die im Buch „Der klAIne Prinz“ veröffentlicht sind.