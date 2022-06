Nick Cave in Köln : Nick Cave gibt ein Konzert für die Ewigkeit

Rockstar mit Sendungsbewusstsein: Nick Cave im Kölner Konzert, rechts sein kongenialer Partner Warren Ellis. Foto: Hyou Vielz

Bonn Nick Cave hat in der Lanxess-Arena ein Konzert gegeben, an das sich die Besucher noch lange erinnern werden. Das Bühnentier tobte sich an diesem Abend auf schweißtreibende Weise aus.