Roman „Das Lamm“ zu Ostern Ein Buch über Verzweiflung und Passion

Der riesige Flügelaltar der Brüder van Eyck (1432) in der Kathedrale in Gent gilt in seiner atemraubenden Vollkommenheit als das bedeutendste und zugleich aber auch rätselhafteste Kunstwerk des zu Ende gehenden Mittelalters. In der mittleren unteren Tafel sieht man das Lamm auf dem Altar.

Foto: picture-alliance/ dpa/Schröer