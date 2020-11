Kostenpflichtiger Inhalt: Läden sollen wieder öffnen : Frankreich plant Lockerung des Corona-Lockdowns

Eine Frau balanciert auf einer Slackline auf einem Hügel mit Sicht auf Lyon. Foto: dpa/Laurent Cipriani

Paris Die harten Einschränkungen in Frankreich sollen in drei Phasen aufgehoben werden. Die Regierung macht aber keine Hoffnung auf eine schnelle Normalisierung. Im Vergleich zu Deutschland ist im Bezug auf Impfzentren noch nicht viel in die Wege geleitet.