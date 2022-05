Interview mit Journalistin aus Namibia : Gwen Lister: „Die Apartheid ist lebendig“

Ausgebrannt: Gwen Lister, damals seit mehreren Monaten schwanger, in den Redaktionsräumen ihrer Zeitung The Namibian nach einem Brandanschlag 1988. Foto: Namibian

Interview Bonn Ein Leben für die Freiheit: Die namibische Verlegerin Gwen Lister über das Erbe der Rassentrennung, nächtliche Todesdrohungen und deutsche Entschädigungszahlungen für den Völkermord an den Herero. Am Dienstag hält sie einen Vortrag in Bonn.