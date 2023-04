Baerbock in China Mit dem Kehrblech ins Reich der Mitte

Ein Besuch wird zur Prüfung. Wenn Annalena Baerbock an diesem Donnerstag zu ihrer offiziellen Antrittsvisite in China eintrifft, dürfte sie im übertragenen Sinn auch Kehrschaufel und Kehrblech mit dabeihaben. Die deutsche Außenministerin muss nach Äußerungen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, wonach Europa sich in der Taiwan-Frage eigenständiger und mit mehr Distanz zu den USA positionieren sollte, einiges politisches Porzellan zusammenkehren, das der Mann aus dem Elysée zerschlagen hat – sehr zur Freude der Machthaber in Peking. Die China-Mission der Außenministerin wird also auch zum Unternehmen Schadensbegrenzung im Namen Deutschlands und Europas.