Katastrophe in der Türkei und in Syrien Wo landen die Milliarden Euro Spenden für die Erdbebenhilfe?

Fünf Wochen nach der Erdbebenkatastrophe in der Türkei vergeht fast kein Tag ohne neue Hiobsbotschaften aus dem Unglücksgebiet. In Teilen der Region wurden die Zelte für obdachlose Erdbebenopfer jetzt vom Regen überschwemmt. Oppositionspolitiker veröffentlichten am Dienstag Videoaufnahmen von weinenden Zeltbewohnern in der Stadt Iskenderun, die mit Besen das Wasser aus ihren Zelten kehren und versuchen, mit Plastik-Handschaufeln und Spitzhacken Ablaufgräben zu ziehen. „Wo bleibt denn der Staat?“ ruft eine Frau verzweifelt.