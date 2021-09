Kontrollen für den Präsenzunterricht : 3G-Regel stellt Universität Bonn vor große Herausforderung

Ein leerer Hörsaal: Zu überprüfen, dass nur Geimpfte, Getestete und Genesene hereinkämen, sei nicht möglich, sagt der Vorsitzende der Landesrektorenkonferenz. Foto: dpa/Caroline Seidel

Düsseldorf/Bonn Der Vorsitzende der Landesrektorenkonferenz will an den Hochschulen in großen Lehrveranstaltungen nur stichprobenartig kontrollieren, ob Studierende geschützt sind. Das Wissenschaftsministerium widerspricht. Die Uni Bonn bereitet sich auf Kontrollen vor.