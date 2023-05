Staffelübergabe an der Bonner Konzernspitze Beginn einer neuen Ära bei der Post

Es ist ein Job mit hoher Verantwortung. Verantwortung für immerhin 600.000 Beschäftigte weltweit. Wenn am Donnerstag nach der Hauptversammlung Tobias Meyer den Staffelstab an der Post-Spitze von Frank Appel übernimmt, steht er einem der weltgrößten Arbeitgeber vor. Mit Geschäftstätigkeit in nahezu jedem Land, das es auf dem Globus gibt. Meyer übernimmt den Konzern in guter Verfassung, wobei die internationalen Sparten mehr brillieren als das Stammgeschäft mit Briefen und Paketen auf dem Heimatmarkt. Die Deutsche Post DHL hat zuletzt von den hohen Luft- und See-Frachtraten sowie von vielen Bestellungen im Online-Handel profitiert. 2022 schloss der Bonner Konzern mit Rekordzahlen ab: Erlöse von 94,4 Milliarden Euro und ein operativer Gewinn von 8,4 Milliarden Euro. Seit 2009 hat Appel den Umsatz ohne ganz große Übernahmen verdoppelt. Er war 2008 Hals über Kopf ins Amt gekommen, nachdem sich Vorgänger Klaus Zumwinkel wegen eines privaten Steuerhinterziehungsverfahrens zurückgezogen hatte.